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Премьер-лига

Марез негативно высказался о некоторых партнерах по команде

02 Сентября 2021 • 16:11 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
6.00 4.50 1.53
11.09 17:00

Рияд Марез, который недавно стал одним из лидеров «Манчестер Сити», дал довольно неоднозначное интервью одному из французских СМИ.

В разговоре с журналистом Canal Plus игрок упрекнул своих бывших и нынешних партнеров по команде в недостаточной увлеченности в футбол. Правда, конкретных имен Марез не называл. «У меня есть друзья, с которыми я играю или играл когда-то, но они совершенно не любят футбол, хоть и выступают на высоком уровне. Они делают это исключительно из-за денег, для них главное обогатиться. Некоторые даже не смотрят другие матчи, им это безразлично, они в раздевалке спрашивают, какой счет вчера был в поединке Лиги чемпионов наших соперников по группе. Мне, к сожалению, этого не понять», - поделился алжирец.

Подытожил свою речь Марез тем, что для него футбол – страсть, что помогает ему воспринимать свою деятельность не как работу, а как главное увлечение.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рияд Марез
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