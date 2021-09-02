Марез негативно высказался о некоторых партнерах по команде

Рияд Марез, который недавно стал одним из лидеров «Манчестер Сити», дал довольно неоднозначное интервью одному из французских СМИ.

В разговоре с журналистом Canal Plus игрок упрекнул своих бывших и нынешних партнеров по команде в недостаточной увлеченности в футбол. Правда, конкретных имен Марез не называл. «У меня есть друзья, с которыми я играю или играл когда-то, но они совершенно не любят футбол, хоть и выступают на высоком уровне. Они делают это исключительно из-за денег, для них главное обогатиться. Некоторые даже не смотрят другие матчи, им это безразлично, они в раздевалке спрашивают, какой счет вчера был в поединке Лиги чемпионов наших соперников по группе. Мне, к сожалению, этого не понять», - поделился алжирец.

Подытожил свою речь Марез тем, что для него футбол – страсть, что помогает ему воспринимать свою деятельность не как работу, а как главное увлечение.