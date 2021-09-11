Гвардиола: «Феррану надо есть много супа, чтобы его можно было сравнивать с Варди»

Сегодня состоится центральный матч тура английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Лестер» и «Манчестер Сити».

На пресс-конференции накануне поединка журналисты спросили у наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы насчет его высказываний о Ферране Торресе – ранее тренер заявил, что испанец напоминаем ему Джейми Варди. Впрочем, Гвардиола сказал, что его слова неправильно интерпретировали: «Я имел в виду, что они очень похожи по своим движениям на поле. Феррану нужно есть много супа на обед, чтобы его начали сравнивать с Варди и его заслугами», - пошутил специалист.

Добавим, что вингер «Сити» в текущем сезоне пока выигрывает конкуренцию у Бернарду Силвы и Рахима Стерлинга.