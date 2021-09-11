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Премьер-лига

Гвардиола: «Феррану надо есть много супа, чтобы его можно было сравнивать с Варди»

11 Сентября 2021 • 13:15 Комментировать (1)
Лестер
...
Манчестер Сити
5.50 4.10 1.60
Через 3 ч. 1 мин.

Сегодня состоится центральный матч тура английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Лестер» и «Манчестер Сити».

На пресс-конференции накануне поединка журналисты спросили у наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы насчет его высказываний о Ферране Торресе – ранее тренер заявил, что испанец напоминаем ему Джейми Варди. Впрочем, Гвардиола сказал, что его слова неправильно интерпретировали: «Я имел в виду, что они очень похожи по своим движениям на поле. Феррану нужно есть много супа на обед, чтобы его начали сравнивать с Варди и его заслугами», - пошутил специалист.

Добавим, что вингер «Сити» в текущем сезоне пока выигрывает конкуренцию у Бернарду Силвы и Рахима Стерлинга.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джейми Варди Ферран Торрес
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Комментарии (1)
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Crocodile
11 Сентября 2021 в 13:34
ввиду пиратских парусов (из Старых трусов) на горизонте
на суднЕ-гальюнЕ приготовились к абордажу
но копетана Старого Хья не взять на такую лажу
ведь Старый Х("И с черточкой""У") прославился высоким айкью
0,5 зачетного балла - енто чуть меньше чем у хиханцкохо нарвала!
ну то есть это я все к тому,
как в зомедке нужно писать "в виду"
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