Гвардиола: «Феррану надо есть много супа, чтобы его можно было сравнивать с Варди»

Сегодня состоится центральный матч тура английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Лестер» и «Манчестер Сити».
На пресс-конференции накануне поединка журналисты спросили у наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы насчет его высказываний о Ферране Торресе – ранее тренер заявил, что испанец напоминаем ему Джейми Варди. Впрочем, Гвардиола сказал, что его слова неправильно интерпретировали: «Я имел в виду, что они очень похожи по своим движениям на поле. Феррану нужно есть много супа на обед, чтобы его начали сравнивать с Варди и его заслугами», - пошутил специалист.
Добавим, что вингер «Сити» в текущем сезоне пока выигрывает конкуренцию у Бернарду Силвы и Рахима Стерлинга.
на суднЕ-гальюнЕ приготовились к абордажу
но копетана Старого Хья не взять на такую лажу
ведь Старый Х("И с черточкой""У") прославился высоким айкью
0,5 зачетного балла - енто чуть меньше чем у хиханцкохо нарвала!
ну то есть это я все к тому,
как в зомедке нужно писать "в виду"