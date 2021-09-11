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Премьер-лига

Гвардиола – о победе над «Лестером»: «Хотелось бы забивать больше»

11 Сентября 2021 • 21:08 Комментировать
Лестер
0:1
Манчестер Сити
окончен

Хосеп Гвардиола прокомментировал триумф своих подопечных в непростом поединке против «Лестера».

«Горожане» добились минимального успеха 1:0 благодаря голу авторства Бернарду Силвы.

«Трудно играть против «лисов» на их поле. Это не новость для нас. Сопернику удалось сделать шаг вперёд, они неслучайно стремятся быть в числе лучших команд Премьер-лиги.

Порадовало количество созданных нами голевых возможностей. Но хотелось бы забивать больше. Мы достойны этого.

Если не ошибаюсь, у нас 9 авторов мячей при 11 голах. В составе нет ярко выраженного бомбардира, поэтому приходится забивать как команда», - цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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окончен Брентфорд 0:1 Брайтон
окончен Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл
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окончен Лестер 0:1 Манчестер Сити
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