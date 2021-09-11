Гвардиола – о победе над «Лестером»: «Хотелось бы забивать больше»

Хосеп Гвардиола прокомментировал триумф своих подопечных в непростом поединке против «Лестера».

«Горожане» добились минимального успеха 1:0 благодаря голу авторства Бернарду Силвы.

«Трудно играть против «лисов» на их поле. Это не новость для нас. Сопернику удалось сделать шаг вперёд, они неслучайно стремятся быть в числе лучших команд Премьер-лиги.

Порадовало количество созданных нами голевых возможностей. Но хотелось бы забивать больше. Мы достойны этого.

Если не ошибаюсь, у нас 9 авторов мячей при 11 голах. В составе нет ярко выраженного бомбардира, поэтому приходится забивать как команда», - цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.