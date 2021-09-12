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Премьер-лига

Гвардиола доволен Бернарду Силвой: «Он снова провёл хороший матч»

12 Сентября 2021 • 00:54 Комментировать
Лестер
0:1
Манчестер Сити
окончен

Хосеп Гвардиола отметил игру португальского полузащитника Бернарду Силвы в победном гостевом матче с «Лестером» в четвёртом туре АПЛ (1:0).

Чемпионам Англии удалось победить в третьем матче кряду, и победным голом в составе «горожан» в этот раз отличился именно хавбек сборной Португалии.

«Исключительная ситуация требует от нас незаурядных решений. Дело не только в качестве, с которым выступил Бернарду Силва. Он делал замечательные забегания и в целом показал первоклассную трудовую этику.

Мы ради, что он с нами. Силва прежде здорово проявил себя в двух поединках, и вот он снова провёл хороший матч. Его взаимодействия с Грилишем и Канселу были блестящими», - цитирует Гвардиолу Transfermarketweb.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Бернарду Силва
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