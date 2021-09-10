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Роджерс назвал Гвардиолу «лучшим тренером мира»

10 Сентября 2021 • 14:30 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
6.00 4.50 1.53
11.09 17:00

По мнению наставника «Лестера» Брендана Роджерса, в мире нету равных испанцу прямо сейчас.

«Манчестер Сити» - команда талантливых игроков с лучшим тренером мира у руля, который умеет извлекать максимум пользы из своих подопечных.

Они обладают не только техникой, но и большим голодом, что и привело команду к такому успеху.

У них есть игроки, способные оказать влияние на характер поединка. Важно здорово обороняться, распоряжаться своими шансами в атаке, ну и немного удачи тоже не помешает. С нетерпением ждём встречи с «Манчестер Сити», - цитирует Брендана Роджерса BT Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Брендан Роджерс
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