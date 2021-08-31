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Премьер-лига

Родри дал оценку уровню состава «Манчестер Сити»

31 Августа 2021 • 08:36 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
6.00 4.50 1.52
11.09 17:00

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри сравнил свой клуб с прочими грандами английской Премьер-лиги.

«В АПЛ выступают потрясающие клубы, вроде «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Челси» и «Тоттенхэма». Все они продолжают свой рост, поэтому сезон обещает быть столь напряженным, как и прошлый. Мы намерены выложиться на сто процентов. Полагаю, наша команда располагает сильнейшим подбором исполнителей в мире, и мы довольны», - приводит высказывание Родри Manchester Evening News.

У «горожан» после трёх стартовых туров АПЛ 6 набранных очков в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
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