Родри дал оценку уровню состава «Манчестер Сити»

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри сравнил свой клуб с прочими грандами английской Премьер-лиги.

«В АПЛ выступают потрясающие клубы, вроде «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Челси» и «Тоттенхэма». Все они продолжают свой рост, поэтому сезон обещает быть столь напряженным, как и прошлый. Мы намерены выложиться на сто процентов. Полагаю, наша команда располагает сильнейшим подбором исполнителей в мире, и мы довольны», - приводит высказывание Родри Manchester Evening News.

У «горожан» после трёх стартовых туров АПЛ 6 набранных очков в активе.