Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» всерьез настроен подписать полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. После неудачных переговоров с Эдуардо Камавингой, в качестве усиления центральной зоны манкунианцы будут выбирать между бельгийцем и Декланом Райсом.

Впрочем, в борьбу за футболиста намерены включиться испанские гранды, «Реал» и «Барселона». Оба коллектива желают произвести смену поколений в средней линии, поэтому изучают возможность приобретения Тилеманса. Об этом заявил журналист Фабрицио Романо в ходе своего подкаста на ютуб-канале.

Отметим, что контракт лидера «Лестера» истекает в июле 2023 года, поэтому он может покинуть английскую команду по заниженной цене следующим летом, если не подпишет новое соглашение с «лисами». На данный момент портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 55 миллионов евро.