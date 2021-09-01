«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта со своим основным вратарём Эдерсоном, передаёт пресс-служба «горожан». Новое соглашение бразильца рассчитано до 2026 года.

Напомним, что Эдерсон стал игроком «Манчестер Сити» в 2017 году, перейдя из «Бенфики» за 40 миллионов евро. За это время вратарь сыграл 197 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 145 мячей. Также в составе «горожан» он трижды становился чемпионом Англии.

После трёх стартовых туров АПЛ «Манчестер Сити» расположился на седьмом месте, имея в своём активе шесть очков. В прошлом матче подопечные Гвардиолы разгромили «Арсенал» со счетом 5:0.