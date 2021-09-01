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Премьер-лига

«Манчестер Сити» считают фаворитом в борьбе за Холанна через год

01 Сентября 2021 • 14:13 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия Д
3.20 3.70 2.15
11.09 16:30

Нападающий «Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанн может покинуть клуб в следующее летнее трансферное окно, передаёт Sport Bild. В контракте у футболиста будет действовать опция выкупа за 75 миллионов евро, которую готовы активировать многие европейские клубы.

Сообщается, что главным претендентом на подписание Холанна является «Манчестер Сити», который не смог приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в это трансферное окно. Интерес к игроку проявляют также «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «ПСЖ», однако именно «горожане» кажутся наиболее привлекательным вариантом для игрока. 

Напомним, что Холанн стал игроком «Боруссии» Дортмунд в 2020 году. В нынешнем сезоне он сыграл пять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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