Грилиш: «Начальный этап моей карьеры в «Сити» получился идеальным»

Летний новичок «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился своими впечатлениями от первых сыгранных матчей в футболке новой команды.

Полузащитник заявил, что период адаптации в новом коллективе прошел очень быстро. Грилиш считает, что старт сезона получился хорошим, несмотря на игры, в которых и он, и команда могли показать лучший результат. Например, поражение от «Тоттенхэма».

«В целом, начальный этап моей карьеры в «Манчестер Сити» получился идеальным. Понравилось, как тепло меня встретили болельщики», - приводит слова англичанина канал ITV Sport.

Напомним, что в стартовых трех поединках за «горожан» Грилиш уже успел отметиться голом и результативной передачей.