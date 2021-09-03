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Премьер-лига

Грилиш: «Начальный этап моей карьеры в «Сити» получился идеальным»

03 Сентября 2021 • 11:08 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
6.00 4.50 1.53
11.09 17:00

Летний новичок «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился своими впечатлениями от первых сыгранных матчей в футболке новой команды.

Полузащитник заявил, что период адаптации в новом коллективе прошел очень быстро. Грилиш считает, что старт сезона получился хорошим, несмотря на игры, в которых и он, и команда могли показать лучший результат. Например, поражение от «Тоттенхэма».

«В целом, начальный этап моей карьеры в «Манчестер Сити» получился идеальным. Понравилось, как тепло меня встретили болельщики», - приводит слова англичанина канал ITV Sport.

Напомним, что в стартовых трех поединках за «горожан» Грилиш уже успел отметиться голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
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