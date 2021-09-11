Гвардиола предложил ФИФА подумать об отдыхе для игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает непроработанной идею с проведением чемпионата мира каждые два года. Испанец предлагает ФИФА обратить внимание на загруженный календарь.

- Чемпионат мира - восхитительный турнир. Как болельщик, я наслаждаюсь просмотром таких матчей, и такой турнир каждые два года был бы хорошей идеей.

Но также реальность в том, что топ-игроки отдыхают всего две недели в год, а не три месяца для того, чтобы восстановиться физически и психологически. Остальные 11 месяцев - игры, игры и игры. Раньше предсезонка была 4-5 недель, сейчас у нас есть 10 дней, - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.