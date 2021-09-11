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Гвардиола предложил ФИФА подумать об отдыхе для игроков

11 Сентября 2021 • 00:50 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
5.50 4.10 1.60
Через 15 ч. 15 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает непроработанной идею с проведением чемпионата мира каждые два года. Испанец предлагает ФИФА обратить внимание на загруженный календарь.

- Чемпионат мира - восхитительный турнир. Как болельщик, я наслаждаюсь просмотром таких матчей, и такой турнир каждые два года был бы хорошей идеей.

Но также реальность в том, что топ-игроки отдыхают всего две недели в год, а не три месяца для того, чтобы восстановиться физически и психологически. Остальные 11 месяцев - игры, игры и игры. Раньше предсезонка была 4-5 недель, сейчас у нас есть 10 дней, - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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11.09  17:00 Арсенал ... Норвич 1.53 4.5 6.2
11.09  17:00 Лестер ... Манчестер Сити 4.6 3.95 1.76
11.09  17:00 Уотфорд ... Вулверхэмптон 3.2 3.15 2.44
11.09  17:00 Саутгемптон ... Вест Хэм 2.95 3.55 2.4
11.09  19:30 Челси ... Астон Вилла 1.35 5.2 9
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