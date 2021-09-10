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«Манчестер Сити» потерял Менди как минимум до конца января

10 Сентября 2021 • 17:50 Комментировать
Лестер
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Манчестер Сити
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Через 21 ч. 49 мин.

Французский защитник «Манчестер Сити» Бенджамин Менди, которому выдвинуты обвинения по статье «изнасилование», продолжит пребывание под стражей.

«Горожанам» впору задуматься о поиске нового левого защитника для конкуренции с Александром Зинченко и Жоау Канселу.

Как информирует издание Le Parisien, прошлое решение суда, ведущего дело Менди, остаётся в силе – 27-летний игрок пробудет в тюрьме до следующего слушания, назначенного на 24 января 2022 года. Предварительное заседание по делу состоится спустя два месяца - 15 ноября.

Напомним, что о помещении Менди под стражу стало известно 27 августа. Футболиста чемпионов Англии обвиняют в четырёх фактах изнасилования и сексуальном домогательстве.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенджамин Менди
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