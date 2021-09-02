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Премьер-лига

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Фоденом

02 Сентября 2021 • 14:52 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
6.00 4.50 1.53
11.09 17:00

«Манчестер Сити» намерен предложить новый контракт для полузащитника Фила Фодена, передаёт Manchester Evening News. По данным источника, продление контракта с англичанином является приоритетной задачей для руководства «горожан».

Нынешний контракт Фодена с «Манчестер Сити» рассчитан до 2024 года, однако в клубе намерены продлить данное соглашение и предложить игроку более выгодные условия.

Напомним, что Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». В прошлом сезоне на его счету 28 матчей в АПЛ, в которых он забил девять голов и отдал пять результативных передач. Сейчас игрок восстанавливается от травмы, и в нынешней кампании на поле не выходил.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
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