«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Фоденом

«Манчестер Сити» намерен предложить новый контракт для полузащитника Фила Фодена, передаёт Manchester Evening News. По данным источника, продление контракта с англичанином является приоритетной задачей для руководства «горожан».

Нынешний контракт Фодена с «Манчестер Сити» рассчитан до 2024 года, однако в клубе намерены продлить данное соглашение и предложить игроку более выгодные условия.

Напомним, что Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». В прошлом сезоне на его счету 28 матчей в АПЛ, в которых он забил девять голов и отдал пять результативных передач. Сейчас игрок восстанавливается от травмы, и в нынешней кампании на поле не выходил.