Гвардиоле пришлось объясниться за недавнее интервью

Недавно главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его контракт с «горожанами» истекает летом 2023 года, после чего он намерен поработать в структуре сборной.

Но, оказывается, слова испанца были неправильно интерпретированы журналистами. Сегодня на предматчевом конференции накануне встречи с «Арсеналом» его спросили, как на будущий уход отреагировали подопечные. В свою очередь Гвардиола пояснил, что сказанное не подразумевало под собой анонс отставки с поста наставника. Если его всё будет устраивать в Манчестере, то он не против продлить соглашение, передает The Sun.

Напомним, что в «Сити» Гвардиола пришел в 2016 году, но так и не сумел выиграть с англичанами Лигу чемпионов.