Жезус и Грилиш - в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч в «Лестером»

«Лестер» и «Манчестер Сити» представили стартовые составы на очный поединок, который состоится в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию выбор Брендана Роджерса и Хосепа Гвардиолы:

«Лестер»: Шмейхель, Бертранд, Вестергор, Сёюнджю, Кастань, Мэддисон, Барнс, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон, Варди.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Уокер, Канселу, Лапорт, Гюндоган, Эрнандес, Силва, Грилиш, Жезус, Торрес.

Встреча пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Следить за текстовым репортажем можно будет на Liveresult.ru.

Перед этим матчем хозяева занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, а гости находятся на седьмой строчке.