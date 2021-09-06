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Премьер-лига

Эдерсон заявил о желании играть в поле

06 Сентября 2021 • 20:19 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
6.00 4.50 1.53
11.09 17:00

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес не скрывает, что ему бы хотелось попробовать себя в роли полевого футболиста, сообщает Goal.

«Если бы мне выпал шанс сыграть в поле, то я бы не стал просить тренера поставить меня в нападение. Для меня более предпочтительной является роль в центре поля, хотел бы выступать на позиции Кевина Де Брёйне.

Я бы попросил снять с игры бельгийца и доверить мне его функции. Ничего бы не изменилось!» - в шутку сказал бразильский страж ворот чемпионов Премьер-лиги.

Напомним, что ранее пресс-служба «Манчестер Сити» отрапортовала о продлении контракта с бразильцем до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне Эдерсон Мораес
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