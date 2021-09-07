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Премьер-лига

Гвардиола летом заблокировал переход Сауля в «Манчестер Сити»

07 Сентября 2021 • 00:27 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
6.00 4.50 1.53
11.09 17:00

Сауль, перебравшийся этим летом в «Челси» из мадридского «Атлетико», в июле мог перейти в «Манчестер Сити».

Сетевое издание Football Espana сообщает, что руководство «горожан» готово было удовлетворить требования «матрасников» по условиям аренды, но от возможности подписать испанца отказался главный тренер Хосеп Гвардиола. Согласно слухам, наставник посчитал, что в команде и так перебор исполнителей в центральной зоне.

Напомним, что главными трансферными целями «Сити» прошедшим межсезоньем были Джек Грилиш и Гарри Кейн, из-за чего клуб не спешил тратить деньги на приобретения других игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Сауль Ньигес
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