В «Урале» рассказали, будет ли клуб разрывать контракт с Влутом

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с нападающим команды Раем Влутом. Ранее сообщалось, что нидерландский суд приговорил футболиста с 2,5 годам тюремного заключения из-за того, что игрок стал виновником ДТП, в котором скончался ребенок.

«За сутки ничего не изменилось. Влут сам должен принять решение. У него есть два варианта: либо он может подать апелляцию и спокойно играть за «Урал», либо поехать в Нидерланды. Из-за этой ситуации мы с ним точно контракт разрывать не будем!» — заявил Иванов «Чемпионату».

В текущем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей.