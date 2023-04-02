Семёнов: «Моя карьера в сборной России закончена»

Центральный защитник «Ахмата» Андрей Семёнов кратко высказался по поводу своей роли в национальной сборной России.

«Карпин не вызывает игроков старше 30 лет? Значит, моя карьера в сборной России закончена», - заявил защитник корреспонденту «РБ Спорт».

Напомним, что Семёнову чуть более недели назад исполнилось уже 34 года. Он является игроком «Ахмата» почти 10 лет – с зимы 2014 года. За грозненский клуб защитник сыграл свыше 200 официальных матчей. В текущем сезоне на его счету 16 сыгранных встреч в рамках Премьер-лиги и Кубка России.

В сборную России защитник периодически вызывался с 2014 по 2021 год.