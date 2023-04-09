Тарханов: «Ахмат» хорош дома»

В матче двадцать второго тура российского чемпионата «Урал» уступил «Ахмату» в Грозном, и бывший наставник уральской команды Александр Тарханов считает, что это вполне закономерно - по его словам, «Ахмат» слишком хорош дома.

- «Урал» играл в Грозном, а дома «Ахмат» все‑таки всегда довольно хорошо играет, - объяснил специалист поражение в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Уралу» предстоит принять в домашнем матче московский ЦСКА, а вот «Ахмат» съездит в Воронеж и сразится там с местным «Факелом», который пытается осветить себе путь к спасению прописки в высшей лиге российского чемпионата.