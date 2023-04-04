Слуцкий: «Урал» — одна из самых тренерских команд РПЛ»

Известный тренер Леонид Слуцкий поделился мнением об игре «Урала» под руководством Виктора Ганчаренко.

«Урал» имел потрясающую беспроигрышную серию, которая прервалась лишь в прошлом туре. «Урал» по качеству игры, наверное, одна из самых стабильных и тренерских команд в лиге», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Урал» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 25 набранных очков за 21 матч.

Сегодня, 4 апреля, команда Ганчаренко примет на своем поле «Спартак» в рамках ответного полуфинального матча Кубка России. Начало игры запланировано на 17:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию. Первый поединок завершился со счетом 1:1.