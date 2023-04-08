Ташуев: «Урал» - крепкая, сбитая команда, она сегодня на ходу, набор футболистов качественный, ротация большая»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Традиционно, ожидания перед игрой?

- Ожидания? Доставить удовольствие болельщикам в первую очередь. Хотим порадовать зрелищным футболом, хотим больше атаковать, хотя команда «Урал» - крепкая, сбитая команда, она сегодня на ходу, набор футболистов качественный, ротация большая. Но это их проблемы, а наша основная проблема - забивать голы и не пропускать.

- По составу. С первых минут выходит Конате, вернулись дисквалифицированные игроки. Наверное, это где-то вам развязало руки, и психологически попроще было готовиться к игре?

- Да, конечно. У нас разноплановые нападающие, есть большой нападающий, и Богасавац набирает форму. Пока понятно, что еще не в оптимальных кондициях, но надо начинать играть. У нас тоже хороший набор футболистов, поэтому мы исходим из того, как нам будет противостоять соперник.