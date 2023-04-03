Нидерландский журналист: «После отбытия срока Влут не вернётся в профессиональный футбол»

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг нападающего «Урала» Рая Влута.

Ранее стало известно, что суд Нидерландов приговорил 27-летнего футболиста к 2,5 годам тюремного заключения за ДТП, которое произошло в ноябре 2021 года.

По словам журналиста, если Влут окажется в тюрьме, вернуться в профессиональный футбол он уже не сможет. Как отметил Каптейнс, шансы на апелляцию также малы.

«Если он приедет в Нидерланды, ему придётся сесть в тюрьму. После отбытия такого срока Влут не вернётся в профессиональный футбол, и это может значить конец его карьеры. Шансы на апелляцию всегда есть, но ему и так уменьшили срок», — приводит слова Каптейнса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Влут перешёл в «Урал» в сентябре прошлого года. За команду из Екатеринбурга нападающий успел провести 15 матчей и забить пять голов. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что несмотря на приговор, нидерландский футболист продолжит выступать за команду.