В «Ахмате» высказались о победе над «Уралом»

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о победе команды в матче 22-го тура Российской премьер-лиги против «Урала» (2:0).

Спортивный деятель отметил, что команда находится рядом с пятым местом, и любая победа очень приятна.

«Особенно приятно еще, что сыграли матч на ноль. «Урал» - хорошая команда, но сегодня мы оказались лучше нее», - приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».

«Ахмат» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 36 набранных очков.

В следующем туре грозненская команда сыграет на выезде против воронежского «Факела».