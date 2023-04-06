Защитник «Ахмата» Семёнов сможет принять участие в матче с «Уралом»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов тренируется в общей группе перед матчем с «Уралом».

«Семёнов избежал серьезной травмы. У него было рассечение надбровной дуги в матче со «Спартаком». Андрей готовится к матчу, тренируется вместе с командой», — приводит слова пресс‑службы грозненского клуба «Матч ТВ».

В текущем сезоне 34-летний футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых получил четыре желтые карточки.

8 апреля «Ахмат» примет на своем поле «Урал» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток арбитра запланирован на 16:30 по московскому времени.