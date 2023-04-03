Юрист Калинов: «Приговор для Влута не строг»

Юрист по уголовным делам Максим Калинов высказался о решение суда, который приговорил форварда «Урала» Рая Влута к 2,5 годам колонии. Помимо этого, игрок был лишен водительских прав на четыре года.

Несколько лет назад Влут устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, врезавшись на большой скорости в другой автомобиль. В ходе столкновения скончался ребенок.

«Приговор, на мой взгляд, не строг. В дальнейшем апелляция будет подаваться. До тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение, мера пресечения останется той же. Окончательной считается апелляционная инстанция», — приводит слова Калинова «Газета.Ру».

Эксперт добавил, что 27-летний футболист сможет продолжать играть за «Урал», летая в Нидерланды на заседания суда.

Ранее представители Влута заявляли, что игрок не планирует укрываться в России.