«Ахмат» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 22-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Урал
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Протокол игры
|(1:0) Харин Евгений4'
Шелия Гиорги•Уциев Ризван•Семёнов Андрей•Шатара Милош•Богосавац Мирослав•Швец Антон•Тимофеев Артём•Садулаев Лечи•Харин Евгений•Бериша Бернард•Конате Мохамед II
Помазун Илья•Кулаков Денис•Иллой-Айет Эммерсон•Филипенко Егор•Гогличидзе Лео•Сунгатулин Фаниль•Подберёзкин Вячеслав•Татаринов Евгений•Мишкич Даниэль• 7'Егорычев Андрей•Каштанов Алексей
08 апреля. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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