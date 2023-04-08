«Ахмат» и «Урал» огласили составы на очный матч

В одном из субботних матчей 22-го тура чемпионата России будут играть «Ахмат» и «Урал». За час до игры известны стартовые составы команд.

«Ахмат» выйдет на поле в следующем составе: Шелия, Уциев, Семёнов, Богосовац, Шатара, Тимофеев, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

Тренер «Урала» Виктор Ганчаренко, в свою очередь, включил в основу «Урала» таких исполнителей: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Кулаков, Эмерсон, Подберёзкин, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Татаринов, Каштанов.

Матч между «Ахматом» и «Уралом» начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.