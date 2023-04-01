«Ахмат» лишь дважды пробил по воротам «Спартака», повторив антирекорд за матч РПЛ

Сегодня вечером в Москве столичный «Спартак» вновь огорчил своих болельщиков, сыграв в нулевую ничью с грозненским «Ахматом». Примечателен этот матч тем, что гости с Северного Кавказа нанесли по воротам «красно-белых» всего лишь два удара, оба пришлись на первый тайм игры. Один из них направлялся в створ ворот Александра Селихова.

Как делится статистический портал Opta, с 2009 года грозненский клуб лишь дважды наносил так мало ударов за матч в элитном дивизионе. В 2011 голу это случилось в игре против того же московского «Спартака», а 2018 году против «Ростова».

«Спартак» так и не сумел забить «Ахмату», потеряв Промеса и два очка