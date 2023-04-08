Тренер «Урала» высказался о поражении от «Ахмата»

Тренер «Урала» Александр Ермакович высказался о поражении уральского клуба в матче 22-го тура Российской премьер-лиги против «Ахмата» (0:2).

Специалист отметил, что необходимо разобраться, почему ничего не получилось, и, по его мнению, сильно повлиял быстрый гол, и команда не смогла восстановиться, но самой главное причиной он назвал то, что было меньше желания, чем у соперника.

«Надеюсь, что восстановим силы и хорошо подготовимся к следующей игре», - заявил Ермакович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что главный тренер команды Виктор Ганчаренко отсутствовал на скамейке запасных из-за дисквалификации, которую он получил по итогам встречи против «Динамо».