Бериша - автор второго гола «Ахмата» в ворота «Урала»

В эти минуты проходит матч 22-го тура Премьер-лиги, в котором «Ахмат» принимает «Урал». Уже на первых минутах поединка команда Сергея Ташуева повела благодаря точному удару Евгения Харина. «Урал» агрессивнее начал вторую половину встречи, но пропустил снова. Это Бернард Бериша упрочил перевес своей команды - 2:0. Атакующий игрок воспользовался грубой ошибкой защитника, продрался к воротам и пробил в цель мимо голкипера. В онлайн-таблице «Ахмат» потеснил с пятого места «Динамо», «Урал» - делит 10-ю строчку.

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