Григорий Иванов: «Урал» и ещё четыре клуба пострадали от Fan ID больше всех»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о системе Fan ID.

«Мы и ещё четыре клуба пострадали от этого больше всех. Посещаемость и вправду сильно снизилась. В мае прошлого года на игру со «Спартаком» без Fan ID пришли 23 тысячи человек», - цитирует Иванова «Чемпионат».

По словам специалиста, на посещаемость игр Российской премьер-лиги влияют довольно много факторов, среди которых как выступление команд в конкретный период времени, так и погодные условия.

Эксперт отметил, что, хоть паспорт болельщика оформить не сильно сложно, роль «приезжих» болельщиков довольно велика. Она особенно заметна в курортном городе Сочи, где «большинство людей, ходящих на футбол — приезжие», заключил Иванов.