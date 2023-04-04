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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорий Иванов: «Урал» и ещё четыре клуба пострадали от Fan ID больше всех»

04 Апреля 2023 • 16:44 Комментировать
Ахмат
...
Урал
08.04 16:30

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о системе Fan ID.

«Мы и ещё четыре клуба пострадали от этого больше всех. Посещаемость и вправду сильно снизилась. В мае прошлого года на игру со «Спартаком» без Fan ID пришли 23 тысячи человек», - цитирует Иванова «Чемпионат».

По словам специалиста, на посещаемость игр Российской премьер-лиги влияют довольно много факторов, среди которых как выступление команд в конкретный период времени, так и погодные условия.

Эксперт отметил, что, хоть паспорт болельщика оформить не сильно сложно, роль «приезжих» болельщиков довольно велика. Она особенно заметна в курортном городе Сочи, где «большинство людей, ходящих на футбол — приезжие», заключил Иванов.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов РПЛ fan id посещаемость
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АХМАТ УРАЛ
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