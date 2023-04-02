Форвард «Ахмата» Конате: «Нам по силам попасть в первую пятёрку РПЛ»

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате оценил шансы своего клуба занять место в первой пятёрке Российской премьер-лиги по итогам сезона.

«Думаю, «Ахмат» может попасть в топ-5 команд по итогам сезона в РПЛ, это является нашей целью. Мы хотим даже подобраться поближе к тройке лучших команд и будем смотреть, как будет дальше», - цитирует игрока «РИА Новости Спорт».

Напомним, сейчас «Ахмат» продолжает идти в первой половине турнирной таблицы чемпионата России. Возглавляет команду опытный российский тренер Сергей Ташуев. Всего у грозненцев 33 набранных очка, а отставание от пятого места, которое занимает ЦСКА – всего два балла.

Вчера «Ахмату» удалось выстоять в гостевом матче против «Спартака» и добыть один балл в копилку.