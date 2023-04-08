Ермакович назвал причину ротации игроков «Урала»

Тренер «Урала» Александр Ермакович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- В последнем матче в Кубке была одержана победа над «Спартаком». Наверное, сейчас в таком хорошем приподнятом настроении прибыли в Грозный?

- Ну да, тяжелая была победа. Понятно, что настроение у нас радостное, боевое. Готовимся к тяжелой игре сегодня. Вы, наверное, видели наш состав. Учитывая то, что была такая энергозатратная игра, сделали ротацию и надеемся на ребят, которые выйдут с первых минут, что они очень удачно сыграют.

- Несколько матчей подряд наблюдаем, что Эрик Бикфалви остается в запасе. С чем это связано?

- У Эрика есть небольшие проблемы, для нашей команды это очень ценный игрок. Мы считаем, что он будет приносить пользу сегодня столько, сколько будет нужно. В определенный нужный момент. Это не значит, что у него большие проблемы. Есть небольшие проблемы, но мы хотим его очень эффективно использовать во время игры.