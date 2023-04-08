«Урал» устал от соперничества со «Спартаком» и без шансов проиграл «Ахмату» в Грозном

Грозненский «Ахмат» и «Урал» схлестнулись в рамках чемпионата России. Встреча 22-го тура РПЛ состоялась 8 апреля на стадионе «Ахмат Арена».

Посреди недели «Урал» обыграл «Спартак» и выбил «красно-белых» в нижнюю сетку Кубка России, а сам шагнул в финал Пути РПЛ, но затратил немало сил. В Грозном не вышли с первых минут лидеры команды: Эрик Бикфалви и Лазар Ранджелович (ожидаемо), Сильвие Бегич, Рай Влут, Газинский, Сиссе, Бевеев и Юшин (неожиданно). Основной состав «Урала» в итоге получился не самым основным.

Собственно, «Ахмат» таким подарком от приезжей команды воспользовался сразу же. Шла всего-то четвёртая минута, когда Бериша на левом краю накрутил поочерёдно Мишкича и Эмерсона, далее прострелив в центр. Харин набежал и абсолютно без помех пробил с четырёх метров, отправив мяч под Ильей Помазуном – 1:0.

После гола «Ахмат» вожжи не отпустил. В единоборствах по всему периметру поля хозяева доказывали, что владеют инициативой. Отличный шанс на второй гол упустил всё тот же Харин. Быстро вернули грозненцы мяч в прессинге, моментально последовала передача в центр штрафной площади. Опять же набежал Евгений исполнял практически пенальти, но ударом сходу сотряс только перекладину.

«Урал» на себя совсем не походил. У гостей был только один неплохой выпад в контратаке, когда улетели «шмели» три в два, но прострел/удар Подберёзкина прокатился мимо дальнего угла, а самоотверженного прыжка Татаринова не хватило для замыкания. Не вовремя ещё и разыгрался сильный дождь в Грозном, потушивший обе команды. И если «Ахмат» счёт устраивал, то «Уралу» приходилось бороться и с соперником, и со стихией.

После перерыва Ганчаренко выпустил Бикфалви, Влута, Бевеева, Сиссе и Газинского, «Урал» вроде чуть-чуть воспрял духом, но тут громом прогремела ошибка Мишкича. У своей штрафной площади хорват просто подарил мяч Берише, а Бернард далее легко обогнул Кулакова, выскочил на Помазуна и точно пробил – 2:0. Здесь уже и прозвучал приговор. «Урал» шансов отыграться почти не имел, зато Конате мог оформлять разгром. Форвард «Ахмата» уже обыграл Помазуна, ушёл в лицевую линию, но с острейшего угла не смог попасть в створ.

Без шансов уступил в Грозном «Урал» и даже можно увидеть некоторые странности в такой слабой игре, таком выборе состава, но не будем мы, пожалуй, этого делать. «Ахмат» побеждает и пока что двигает «Динамо» с пятой строчки. Через час «бело-голубым» играть против «Спартака».