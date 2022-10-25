Тарханов: Победа «Урала» над «Крыльями Советов» была закономерной

Российский тренер Александр Тарханов высказался после победы «Урала» над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Считаю, что победа «Урала» в этой встрече была закономерна. «Урал» в принципе мог достаточно много забить мячей. В первом тайме особенно. В этот отрезок матча они переиграли соперников», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

Эксперт заявил, что преимущество «Урала» над «Крыльями Советов» было очень большим, но самарцы больше тайма играли в меньшинстве.

После 14-ти туров екатеринбургский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 16 очков. «Крылья» располагаются строчкой ниже, набрав 14 баллов.