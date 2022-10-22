Иванов — о Ганчаренко: «Он топовый тренер в нашем футболе»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о работе главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

Напомним, что 45-летний специалист возглавил команду из Екатеринбурга в августе нынешнего года. Под его руководством в текущем розыгрыше чемпионата России «Урал» провёл восемь матчей, одержав в них четыре победы и столько же раз уступив.

«Он топовый тренер в нашем футболе. Он всем всё доказал. Работает – и слава богу», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

После 13 туров команда Ганчаренко занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 13 набранных очков. Свой следующий матч «Урал» проведёт в понедельник, 24 октября, против «Крыльев Советов». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.