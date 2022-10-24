Осинькин: «Сейчас в хорошей форме «Урал», а у нас не получилось»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Уралом» (1:2).

- Наверное, два ключевых эпизода. У нас в наличии всего два центральных защитника. Первый голевой момент на второй минуте был у нас, на третей. Получил травму Зотов, и от него убежал Ранджелович. После этого еще момент с удалением Бейла, даже не с пенальти именно. Мы понимаем, что это тоже важный момент, но и удаление мне не очень понятно за то, но пусть это уже другие разбираются. Но после этого не могу сказать, что мы играли хорошо. У нас был момент, у «Урала» было несколько моментов в первом тайме, но у нас был очень хороший момент.

Во втором тайме мы искали сами уже возможность сравнять или догнать уже при счете 0:2. К сожалению, на стандарте мы опять допустили грубую ошибку, и счет из 0:1 превратился в 0:2. Когда в команде на одного игрока больше, 2:0 и играть комфортно. Сейчас в хорошей форме «Урал». А у нас не получилось, и в первую очередь это нехватка людей на определенных позициях. Так получилось, что все травмы у нас на одной позиции.