Костанца вернулся в расположение «Крыльев Советов»

Бразильский и итальянский защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца восстановился после травмы и вернулся в расположение клуба.

Ранее у футболиста было диагностировано мышечное повреждение.

«Я вернулся! Я очень рад, что скоро присоединюсь к команде и вернусь на поле, чтобы снова играть с товарищами», - цитирует игрока официальный сайт клуба.

Костанца перешёл в самарскую команду в январе 2022 года, заключив контракт как итальянский футболист. Срок действия трудового соглашения – три с половиной года.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут на выезде против екатеринбургского «Урала». Начало матча – 24 октября в 17:30.