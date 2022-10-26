Президент «Урала»: «Газинский — молодец, играет и забивает голы»

Руководитель екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов отметил уровень игры новичка команды Юрия Газинского.

«Газинский — молодец, играет и забивает голы. С ним всё нормально. Он является одним из ключевых футболистов. Но играет вся команда, а не он один», — заявил президент клуба РПЛ в интервью изданию «РБ Спорт». Отметим, что в последних двух встречах на счету экс-хавбека сборной России три забитых мяча.

После 14 туров «Урал» находится на 10-м месте в таблице Премьер-лиги, резко поднявшись с назначением на тренерский пост Виктора Ганчаренко.

