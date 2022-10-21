Григорий Иванов рассказал о восстановлении Бикфалви

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Эрика Бикфалви. Напомним, футболист травмировался в самом начале игры 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) и покинул поле.

«Пока он полностью не восстановился, как только это произойдет, мы сообщим. Он в порядке, принимает участие в тренировках. Скоро будет готов», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 34-летний румын принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 13-ти туров «Урал» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 13 очков.