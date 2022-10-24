Газинский: «Транжирим большое количество моментов, и концовка получается валидольной»

Лучший футболист матча «Урал» - «Крылья Советов» (2:1) Юрий Газинский поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие эмоции после этой встречи, после очередной уже победы «Урала»?

- Эмоции положительные, удалось добиться победы над прямым конкурентом. Наверное, не совсем порадовало качество игры из-за того, что соперник был в меньшинстве. Транжирим большое количество моментов, и концовка получается валидольной, как сегодня. Поэтому уже, наверное, который матч нам забивают в конце встречи. Наверняка, потеря концентрации. Надо это исправлять и не допускать таких ошибок, поэтому еще раз повторюсь, отлично то, что удалось набрать три очка, но в целом очень нервозный матч.

- Вот эта связка Ранджелович - Каштанов - Газинский, откуда это всё появилось? Вы же штампуете эти голы. Уже третий.

- Каждый делает свое дело, мы об этом договариваемся, хорошая подача, сброс на дальнюю, удается забить, слава богу. Надеюсь, что и дальше будем так действовать.