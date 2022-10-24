Бубнов рассказал, кто победит в матче «Урал» - «Крылья Советов»

В рамках 14-го тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился прогнозом на это противостояние.

«2:1. «Урал» набрал ход и победил в последних четырёх матчах. Екатеринбуржцы отстают от «Крыльев» всего на очко и постараются в матче с прямым конкурентом улучшить свое положение», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

После 13 туров «Урал» набрал 13 баллов и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. «Крылья Советов» (14) располагаются на десятом месте.