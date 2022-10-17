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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Урале» довольны работой Ганчаренко

17 Октября 2022 • 12:45 Комментировать
Урал
...
Крылья Советов
24.10 17:30

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал работу Виктора Ганчаренко на посту главного тренера команды.

Иванов отметил, что ему нравится профессиональное отношение к делу со стороны белорусского специалиста, возглавившего «Урал» в августе текущего года. Напомним, что под руководством Ганчаренко команда из Екатеринбурга одержала в РПЛ четыре победы и покинула зону вылета.

«Три победы подряд в РПЛ, были внизу, начали выкарабкиваться. Это опытный тренер, профессионал. Нравится его работа, но про это пока лучше не говорить. Мало ли что случится», — цитирует Иванова РИА Новости.

После 13 туров «Урал» набрал 13 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Свой следующий матч команда Ганчаренко проведёт 24 октября против «Крыльев Советов». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Виктор Ганчаренко
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