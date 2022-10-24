Президент «Урала» высоко оценил работу Ганчаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался после победы над «Крыльями Советов» (2:1) в 14-м туре РПЛ.

«У нас еще не было такого, чтобы мы выиграли четыре игры кряду в чемпионате. Я считаю, что уход из зоны вылета – это тренерская работа Ганчаренко», — цитирует слова Иванова Metaratings.

Президент клуба считает, что первые победы помогли команде раскрепоститься и сейчас игроки демонстрируют хороший футбол.

Стоит отметить, что победа над «Крыльями» в РПЛ стала шестой победой подряд екатеринбургского клуба с учетом Фонбет Кубка России.

После 14-ти туров «Урал» занимает 10-е место в РПЛ, набрав 16 очков.