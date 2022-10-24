Теперь в десятке: «Урал» на своем поле одолел «Крылья Советов» впервые за 28 лет

Екатеринбургский «Урал» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «шмелей». Благодаря этому успеху уральцы вышли на десятое место в чемпионате России.

Протокол игры

Видео

Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:1. Гол Максима Глушенкова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:0. Гол Юрия Газинского (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Алексея Каштанова с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Газинский не реализует верный момент (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«Шмели» после 13-ти сыгранных матчей располагаются на 12-й строчке в таблице РПЛ. Стоит отметить тот факт, что команда смогла забить 13 голов, пропустив в свою рамку 23 мяча. «Урал» имеет серию из побед в РПЛ, которая длится уже три встречи кряду. В прошлом туре «шмели» оказались сильнее «Ростова», которого обыграли со счетом 2:1. Кроме того, клуб одолел дважды «Химки» (2:1) и «Локомотив» (4:2). В Фонбет Кубке России «шмели» также показывают хорошие результаты. После 4-х туров команда набрала 9 очков и вместе со столичным ЦСКА возглавляет группу.

Самарский коллектив не ушел далеко от своего оппонента. На данный момент команда гостей идет на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе на 1 балл больше – 14. Команда имеет разницу мячей – 14:19. В последних трех турах национального первенства «Крылья Советов» смогли одержать одну победу над «Сочи», одолев оппонента на своем поле со счетом 2:0. До этого же самарцы потерпели неудачи в играх со «Спартаком» (2:5) и сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0). В Фонбет Кубке России «Крылья» после четырех сыгранных матчей располагается на второй место в группе В, имея в своем активе 6 очков и опережая соперника в лице «Зенита» по дополнительным показателям.

Встреча в Екатеринбурге началась под аккомпанемент небольшого снега, который спустя 10 минут старта прекратился. Зато такая, мягко говоря, прохладная погода не оставляла футболистам другого выхода, кроме как быстро перемещаться по газону и создавать опасные ситуации у ворот. Уже на пятой минуте игры хозяев имели возможность открыть счет в матче, но после передачи от Каштанова с правого края не сумел переправить мяч в ворота с 6-ти метров Газинский. Как показал повтор, Юрий не совладал с обработкой снаряда, а когда с ним встретился, то было уже поздно, ведь все ходы мяча в ворота перекрыл своим выходом вратарь самарского клуба.

На седьмой минуте игры с футболистом «Крыльев Советов» случился неприятный эпизод. Георгий Зотов получил повреждение на ровном месте и был заменен на Матео Барача. Гонимый собственными трибунами коллектив хозяев продолжал идти вперед. Юшин на исходе десятой минуты встречи проверил реакцию голкипера в рамке, но пробил выше мишени. В середине первого тайма «Урал» после подключения Раджеловича и фола со стороны Бейла заработал 11-метровый удар. Судья отправился смотреть «ВАР», и помимо 11-метрового удара в ворота гостей, еще и нашел место красной карточке, которую продемонстрировал остановившему рукой летящий в сторону ворот снаряд Бейлу. К снаряду подошел Каштанов, который пробил прямо по центру, в то время, как вратарь гостей упал в левый угол – 1:0.

На 35-й минуте встречи гости могли в меньшинстве сравнять счет на табло. Глушенко по центру выскочил на свидание с вратарем, однако, пробил с 11-ти метров по воротам, не попал в цель. Под занавес игрового отрезка Рахманович в чужой штрафной нарушил правила, получив от рефери карточку желтого цвета. На этом первый игровой отрезок подошел к концу, и при счете 1:0 в пользу «Урала» соперники ушли на перерыв.

Второй тайм стартовал для соперников без замен. Юшин сходу получил мяч перед штрафной соперника, и с дужки нанес удар по рамке, но не сумел толком попасть по снаряду, направив его значительно выше цели. Всего через мгновение имел шанс отличиться и Каштанов, который на входе в чужую штрафную убрал соперника на замахе, после чего нанес выстрел с 17-ти метров в «молоко». Ответили соперники и игроки «Крыльев Советов», но удар Глушенкова после подачи Пиняева со стандарта оставлял желать лучшего. На 56-й минуте игры у Кирилла Левникова возник на поле эпизод, после которого рефери мог указать во второй раз на «точку». Однако он не увидел фол со стороны Солдатенкова, который по инерции локтем зацепил по лицу Гогличидзе.

На 64-й минуте встречи «Урал» смог укрепить свое преимущество на табло. Ранджелович выполнил навес от углового флага в центр штрафной. Сумел Каштанов сбросить головой на дальнюю левую стойку, куда ворвался Газинский и сыграл на опережении, с метра переправив снаряд в ворота самарского коллектива. В середине тайма в составе хозяев появились Подберезкин и Бикфалви вместо Юшина и Каштанова, а Кулаков за «накладку» в центре поля был наказан карточкой желтого цвета с дисциплинарных целях.

У гостей на финальной отрезок матча на поле появились Липовой, Бабкин и Хубулов, которые должны были усилить игру гостей впереди. Надо признать, что один гол отыграть гостям удалось. Пиняев выполнил передачу на правый край, и от лицевой прострелил сферу в сторону вратарской вышедший на замену Хубулов. В центре к мячу успел Глушенков, который в касание переправил сферу в правый угол – 2:1. Победа «Урала» в большинстве.