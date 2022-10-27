Осинькин оценил шансы Пиняева перейти в российский топ-клуб

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о перспективах своего талантливого подопечного Сергея Пиняева.

«Думаю, нет однозначного рецепта — сразу переходить в европейский клуб или оказаться там трамплином через большую российскую команду. У каждого футболиста своя дорожка. Даже для игры в «Спартаке» и «Зените» Пиняеву нужно выйти на другой уровень», – заявил главный тренер самарского клуба, чьи слова цитирует «Чемпионат». Специалист отметил, что не будет давать какой-либо совет футболисту.

Напомним, что Пиняев является воспитанником «Чертаново», а в текущей кампании на счету молодого форварда 11 встреч, в которых он стал автором двух забитых мячей.

