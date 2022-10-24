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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» Иванов: «Выиграли не еле-еле»

24 Октября 2022 • 20:15 Комментировать
Урал
2:1
Крылья Советов
окончен

Президент футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга Григорий Иванов прокомментировал победу своей команды в матче 14 тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» (2:1).

«Такое волнение. Выиграли не еле‑еле, победили хорошо», - цитирует Иванова «Матч ТВ».

Тем не менее, президент екатеринбургского клуба отметил допущенную в самой концовке поединка ошибку. В «Урале» все испытывают положительные эмоции от победы.

Данная победа позволила «Уралу» набрать 16 очков по итогам 14 сыгранных туров Российской Премьер-лиги. Клуб из Екатеринбурга сумел оторваться от зоны стыковых матчей на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Чемпионат России Григорий Иванов
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