Президент «Урала» Иванов: «Выиграли не еле-еле»

Президент футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга Григорий Иванов прокомментировал победу своей команды в матче 14 тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» (2:1).

«Такое волнение. Выиграли не еле‑еле, победили хорошо», - цитирует Иванова «Матч ТВ».

Тем не менее, президент екатеринбургского клуба отметил допущенную в самой концовке поединка ошибку. В «Урале» все испытывают положительные эмоции от победы.

Данная победа позволила «Уралу» набрать 16 очков по итогам 14 сыгранных туров Российской Премьер-лиги. Клуб из Екатеринбурга сумел оторваться от зоны стыковых матчей на четыре очка.