Агент высказался о возможном отъезде Ранджеловича в Европу

Василис Панагиотакис, агент нападающего «Урала» Лазара Ранджеловича, высказался о возможном переходе своего клиента в один из европейских клубов.

По словам агента, предложений по сербскому футболисту пока не поступало, поэтому Ранджелович сейчас сфокусирован только на игре за «Урал».

«Лазар фокусируется только на игре за «Урал». И я надеюсь, что с каждым матчем он будет действовать всё острее и острее. Есть ли шанс, что Ранджеловича вызовут в сборную Сербии? Пока рано об этом говорить», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 25-летний Ранджелович перешёл в «Урал» в начале сентября из «Олимпиакоса». Всего в составе екатеринбургской команды футболист успел провести семь матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.