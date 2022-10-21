Шалимов сообщил, готов ли возглавить клуб РПЛ

Бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов рассказал, хочет ли он вернуться к работе.

«Собираюсь ли я возвращаться в какой-либо клуб РПЛ? Пока не собираюсь», — цитирует слова Шалимова Vprognoze.

Напомним, российский специалист покинул екатеринбургский клуб после неудачного старта текущего сезона Российской премьер-лиги, он возглавлял команду с августа 2021 года. На посту главного тренера его заменил Виктор Ганчаренко.

На данный момент «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 13 набранных очков после 13 матчей. Подопечные Ганчаренко в предстоящем туре сыграют с «Крыльями Советов», встреча пройдет 24 октября в 17:30 по мск.